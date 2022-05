"L'herbe ne pousse quasiment pas", les agriculteurs manchois inquiets par le manque de pluie

Dans la Manche, le manque d'eau commence à se faire ressentir dans les champs. L'herbe ne pousse pas, ou très peu. Dans certains secteurs, les vaches n'ont quasiment plus rien à manger. En ce mois de mai, les agriculteurs sont donc déjà obligés de puiser dans les stocks de fourrage.

"Nos vaches ont déjà fait le tour de leur parcelle, et l'herbe ne pousse quasiment pas. Pour compenser, on va très vite devoir mettre du maïs dans leurs rations", indique Sylvie Brisset. Cette éleveuse de vaches laitières au Vrétot, près de Bricquebec, est obligée de s'adapter au manque de pluie. Ses vaches sont notamment sorties la journée, et rentrées en intérieur la nuit, ce qui n'est jamais le cas à cette période.

"Heureusement, nous avons beaucoup de stock de fourrage. Mais ce n'est pas le cas de toutes les exploitations. Et puis, normalement, à la saison, on n'envisage pas du tout de piocher dans les stocks, on est plutôt en train d'en faire", explique Sylvie Brisset.

Une situation préoccupante

Même situation dans le Sud Manche, à la Lande-d'Airou. Depuis le 1er avril, il est tombé seulement 30 mm de pluie, selon Ludovic Blin, éleveur laitier et vice-président de la FDSEA de la Manche. "Depuis le début de l'année, il nous manque au moins deux fois la quantité d'eau que nous avons habituellement. La pousse d'herbe est quasiment nulle", note-t-il.

Une situation préoccupante pour les systèmes agricoles basés sur l'herbe. "Beaucoup d'exploitations profitent normalement de cette période pour nourrir leurs animaux avec de l'herbe, et pour faire des stocks d'hiver. Là, c'est très compliqué. Pour ceux qui ont des stocks de fourrage, ils sont obligés de piocher dedans. Mais pour ceux qui n'en ont pas, la production laitière va fortement baisser", s'inquiète Ludovic Blin.

Météo France prévoit de "rares averses" et quelques orages pour ce week-end notamment. "Ce ne sera pas suffisant pour compenser le manque d'eau. Il faudrait que ça dure", prévient Sylvie Brisset.