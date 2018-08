Jouillat, France

Les champs de la Creuse sont jaunes comme des paillassons. "Là on voit que l'herbe est complètement desséchée sur place." Dominique Daillet est agriculteur à Jouillat. Il possède 140 hectares. Il sait que ses vaches ne vont pas trop apprécier cette herbe. Quand le mercure grimpe à 34, à 35 degrés, impossible d'avoir des champs bien verts. Et c'est sans compter le manque de pluie."La semaine dernière on a eu 30 millimètres de pluie, les seuls de ces derniers temps. Et avant on n'avait rien eu depuis le 15 juin, raconte Dominique Daillet. Donc des plantes comme le maïs derrière nous est tout cuit debout."

Dominique Daillet estime qu'il aura 30 à 40% de maïs en moins cette année comparé à l'an dernier © Radio France - Sarah Vildeuil

On peut avoir 800 mm d'eau comme au printemps dernier, on sait que si on n'a pas d'eau très souvent l'été, on sera mal.

L'herbe est sèche dans les champs creusois © Radio France - Sarah Vildeuil

Piocher dans les réserves pour l'hiver

Pour nourrir une partie de ses 115 vaches limousines, Dominique Daillet doit donc piocher dans les foins récoltés pour l'hiver, sauf pour les vaches en gestation. "Elles, on leur réserve le peu de stock qu'on a sur pied encore pour qu'elles ne maigrissent pas et qu'elles aillent au bout de la gestation sans problème."

En période de forte chaleur, il doit faire aussi attention aux besoins en eaux de ses animaux. "Une vache sans son veau va boire 70 à 80 litres d'eau. Il faut 100 litres pour le couple mère et veau. Lors d'une journée comme lundi dernier où il faisait 10 degrés de moins avec une petite bruine qui rafraîchit l'atmosphère, les vaches n'ont bu sûrement que 20 litres." Il ne reste plus qu'à attendre la pluie. "On va souhaiter qu'elle arrive rapidement. On va implorer les dieux de la météo", sourit Dominique Daillet.