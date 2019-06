L'Huisserie : un projet de lotissement menacerait les terres bio d'un agriculteur

Dominique Garnier agriculteur en bio à L'Huisserie dénonce les méthodes de la mairie et de Laval Agglomération dans un projet urbain pour lequel il n'aurait pas été mis au courant à temps. Un projet de lotissement notamment qui menacerait la survie même de son exploitation.

L'Huisserie, France

Ce n'est pas l'histoire du pot de terre contre le pot de fer mais presque. À L'Huisserie un projet prévu par l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation) et prévu par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal initié en 2015, menace une partie des terres agricoles d'un exploitant, aujourd'hui très mécontent.

La mairie de L'Huisserie et Laval Agglomération qui pilotent le projet, envisagent de racheter au moins 13 hectares de terres agricoles. Ses propriétaires sont d'accords mais pas le locataire, Dominique Garnier, qui élève 80 vaches laitières en mono traite et en bio depuis 2010. "C'est l’écœurement qui domine. Moi je baisse les bras, jamais jamais jamais je n'ai eu la visite de la mairie pour m'expliquer ce qu'elle comptait faire avec Laval Agglo et pour surtout se poser la question de savoir quels problèmes ce projets engendraient pour mon exploitation" avance l'éleveur.

Un problème de méthode donc mais aussi de système économique. Dominique Garnier travaille avec ses vaches en monotraite. "Ce système fonctionne très bien si les vaches pâturent, et uniquement si les vaches pâturent. Si forcément on m'empêche d'aller pâturer il y a un souci ! Moi j'ai fait beaucoup de changement dans ma vie, j'ai fait des choix forts que je pense être bons pour la société" poursuit l'agriculteur qui a commencé son activité en bio il y a neuf ans.

Une pétition et des tracts

Dominique Garnier explique donc qu'il ne peut pas se passer de 13 hectares de terres, d'autant qu'une route pour l'accès au lotissement devrait être créée, coupant son terrain en deux. Contacté le maire de l'Huisserie Jean-Marc Bouhours ne souhaite pas s'exprimer avant la fin de l'enquête publique le 18 juillet. Il rappelle simplement que le projet s'inscrit dans un PLUI établit par Laval Agglo dès 2015. En attendant, Dominique Garnier a lancé une pétition sur internet et distribue des tracts chez les habitants et dans les commerces de L'Huisserie.