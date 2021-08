L'humidité qui persiste depuis juillet en Dordogne complique la récolte des céréales et des légumes

L'humidité du mois de juillet et de ce début d'août n'agace pas que les touristes et les loueurs de canoës en Dordogne : les céréaliers doivent reporter les moissons et les maraîchers ne parviennent pas à se débarrasser des maladies comme l'oïdium et le mildiou.

Ce mois de juillet n'a pas été pluvieux partout en Dordogne, selon Météo-France. Il a effectivement beaucoup de plu en Périgord vert, jusqu'à 130 litres de pluie par mètre-carré sur le Nontronnais en juillet. En revanche sur le sud du Périgord ce sont des petites averses qui ont maintenu une humidité permanente sur le Sarladais, malgré un cumul de pluies déficitaire. Cette météo humide retarde la moisson des céréales : il faut attendre que la paille sèche même si certains blés sont en train de germer sur pied.

c'est une perte, mais pas une catastrophe - Arthur Gallinat, maraîcher à Carsac-Aillac

Arthur Gallinat n'est pas catastrophé malgré les dégâts sur ses tomates

Dans les cultures de légumes, l'humidité favorise le développement de maladies comme l'oïdium ou le mildiou, mais évite aux maraîchers de devoir irriguer. Arthur Galinat, de la ferme de Vialard à Carsac-Aillac, constate les dégâts sur ses tomates "l'oïdium attaque les feuilles, et on n'arrive pas à s'en débarrasser malgré les traitements. Mais ce n'est pas si catastrophique. _On perd du rendement, mais on a toujours un produit correct, et on gagne du temps puisqu'on n'est pas obligé d'irriguer_, mais on préfèrerait de la chaleur." Arthur Gallinat et son associé Thierry Boyer exploitent 12 hectares de cultures maraîchères, et vendent l'essentiel de leur production en direct dans leur boutique de la Ferme de Vialard, aux côtés d'une cinquantaine d'autres producteurs.