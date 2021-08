L'humidité retarde les moissons en Dordogne

"On n'avait pas vu ça depuis 2007" Olivier et Nicolas Gaillard, deux frères, cultivent plus de 70 hectares de céréales (blé, orge, triticale) et devraient déjà avoir terminé la moisson, mais aujourd'hui à peine la moitié des cultures a pu être moissonnée. C'est en raison de la forte humidité des dernières semaines que la moisson est retardée. Ce retard pourrait aussi avoir des conséquences sur la qualité de la récolte.

Une moisson commencée mi-juillet

Pour les deux frères, la moisson a commencé aux alentours du 14 juillet, avec deux semaines de retard. La pluie était trop importante et donc la moisson impossible : la moissonneuse batteuse ne peut pas correctement séparer les grains et la pailles lorsqu'ils sont mouillés. Il était également impossible de commencer la moisson plus tôt, les graines n'étaient pas encore à maturité.

De l'herbe dans les végétaux

Lors de la moisson, l'herbe ne sera pas dissociée de la récolte et la qualité des grains sera affectée. © Radio France - Thibault Delmarle

À cause du retard de la moisson et de l'humidité, de nombreuses herbes parasites sont venues se mêler aux pousses des céréales et seront donc récoltées et mélangées à la paille et aux graines, ce qui va également affecter la qualité des récoltes. Un phénomène qui n'arrive pas habituellement : à la période où ces herbes poussent, la moisson est normalement terminée.

Du beau temps et de la chaleur dans les prochains jours

Les températures de cette fin de semaine vont augmenter et la pluie ne devrait plus tomber, les moissons vont donc pouvoir reprendre et ainsi se terminer avec deux semaines de retard par rapport aux années précédentes. Les deux frères s'inquiètent pour les prochaines saisons qui s'annoncent toute aussi imprévisibles en raison du dérèglement climatique.