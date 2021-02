"L'idée, c'est de transformer tout ce qu'on produit sur la ferme" : en Essonne, Jérôme est devenu meunier

Aujourd'hui, France Bleu Paris donne la parole aux agriculteurs et agricultrices d’Île-de-France. Journée spéciale "Générations Agriculteur", pour parler de ce métier dont on est tous dépendants, de ses difficultés et de ses défis en 2021, qui se sont accélérés l'année dernière, pandémie oblige. Du conventionnel au bio, certains paysans ont du se réinventer pour répondre à la demande. C'est le cas de Jérôme Chenevière, cet agriculteur de Guillerval en Essonne a une nouvelle casquette : depuis 2 ans, il est devenu meunier.

Accélération du projet avec le confinement

Le projet était déjà sur les rails mais pour Jérôme Chenevière, tout s'est accéléré pendant le confinement : "Les gens se sont mis à faire leur pain et ils manquaient de farine, j'ai commencé à beaucoup en vendre". Ici, la farine est artisanale et bio, fabriquée dans un moulin à l'ancienne, à partir du blé récolté à 200 mètres de là, dans les champs de l'exploitation. La farine est ensuite transformée en pain, en fougasses, en brioches... Jérôme n'étant pas boulanger de formation, il a dû en embaucher un : Cyril, qui est arrivé en novembre, au moment de l'ouverture de la boulangerie.

Jérôme produit aussi de l'huile de tournesol avec sa production, 150 litres par an : "Nous voulons transformer tout ce qui est produit sur la ferme, pour l'apporter en direct au client, sans intermédiaire", explique l'agriculteur. Avant, il était en agriculture conventionnelle : "Mais je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup de produit phytosanitaires, que mes champs n'étaient pas plus propres et que certaines cultures n'étaient pas forcément réussi, on a donc été confrontés à des problèmes de rendements". Il passe en bio en 2018 et décide d'ouvrir sa boulangerie en novembre 2020.

Les limites du modèle "local"

Le modèle revendiqué par Jérôme, c'est le local et le circuit court : "Le client veut de plus en plus savoir d'où viennent les produits, ils veulent du traçage, là on peut leur dire dans quel champ le blé a été récolté et où il a été transformé", explique-t-il. "Quand on est céréalier en conventionnel, les céréales étaient livrées à une coopérative, et ensuite elles partent après dans des systèmes industrielles on ne sait pas où, on est incapables de savoir où va notre blé, et on perd la marge, parce qu'il y a X intermédiaires qui vont se remettre dessus", affirme Jérôme Chenevière.

On a le même problème avec le bio, aujourd’hui on fait venir du bio du monde entier et par système d'équivalence on nous apporte du bio beaucoup moins cher que ce qu'on produit chez nous, et le souci c'est qu'il n'y a pas du tout les même normes, le même respect et on est incapable de tracer

Problème, le modèle a ses limites. En boulangerie notamment, sur les pains aux graines : noix, sésame pavot : "Tous ces produits-là aujourd'hui, même le lin ou les courges qu'on achète, les grossistes les font importer soit de Moldavie soit de Turquie, par rapport à ce qu'on fait c'est complètement paradoxal, mais nous avons envie d'avancer de ce côté-là et d'améliorer l'origine de ces produits", souligne Jérôme Chenevière.

Faire baisser son empreinte carbone

Le projet de Jérôme est aussi écologique : il veut aussi faire baisser son empreinte carbone : "Pendant ma 1ère année en bio, ma récolte est partie à Arcis-sur-Aube entre Troyes et Reims, le blé a été trié là bas, puis re-transformé dans d'autres ateliers et est revenu dans les moulins à Corbeil-Essonnes, donc à côté d'ici", raconte Jérôme Chevenière. Il a aussi installé des panneaux solaires sur sa boutique, utilise un four à bois "avec du bois récupéré à quelques kilomètres d'ici", dit-il. Et dans la production de farine et d'huile de tournesol, "rien n'est perdu, tout est réutilisé, soit pour de la nourriture animale, soit en compost".

