Concours : l'Ifremer recherche des noms pour donner une existence au gouf de Capbreton

Il y a des millions d'années, il a existé un paléo-Adour, un fleuve géant et extrêmement puissant qui a écorché la croûte terrestre. Ça commence comme une belle histoire, et c'est celle du canyon sous-marin qui déchire littéralement les fonds marins, au large du Golfe de Gascogne. Il plonge jusqu'à 4.000 mètres sous l'océan, pendant des centaines de kilomètres, c'est une merveille géologique partagée entre la France et l'Espagne dont on connait très peu de choses. Pour mieux le faire connaitre, l'Ifremer lance un concours pour trouver huit noms.

Nommer le gouf pour qu'il existe

L'Ifremer propose de trouver des noms pour huit sites du gouf © Radio France - Ifremer

Les pêcheurs utilisent déjà une dizaine de noms depuis des siècles, en français "le champ des vaches", "les doigts mordus", ou en basque, "Gaztelu", "Erreka", mais c'est un lexique très limité. Jean-François Bourillier, directeur adjoint à l'Ifremer à Brest fait partie des promoteurs du concours et il souligne que "on protège bien ce qu'on connait, et on connait les choses parce qu'on les nomme. Les lieux qui n'ont pas de nom, sont des lieux qui n'existent pas pour la plupart des gens, parce qu'ils sont sous la mer".

Pour participer, il suffit d'aller sur la page Internet dédiée et de proposer un nom, pour un des huit sites proposés, avec des arguments. Tous sont dans les eaux territoriales françaises. On peut par exemple se baser sur la mythologie, l'histoire, en français, en gascon ou en basque : les organisateurs du concours sont ouverts à toutes les propositions. Il faut répondre avant le 22 août, et un comité décidera ensuite quels noms retenir. Finalement, une demande sera déposée auprès du SHOM, le service hydrographique de la Marine, pour officialiser ces noms.