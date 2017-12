Vagnas, France

5000 chapons vont être abattus cette semaine avant les fêtes de Noël pour cette IGP des Cévennes. Selon les responsables de l'IGP, ils pourraient en vendre le triple. Et c'est la même problématique pour les poulets vendus eux toute l'année. L'IGP en commercialise 300.000 par an. Un chiffre qui pourrait doubler sans problème tant la demande est grande.

Un manque d'éleveurs

Il y a aujourd'hui 14 éleveurs dans cette IGP qui va d'Alba-la-Romaine en Sud-Ardèche à Alès dans le nord du Gard. Mais ils ne parviennent pas à faire face à la demande. Le cahier des charges est très strict avec des parcours dans l'herbe à l'extérieur des poulaillers ce qui fait un chair plus ferme. L'IGP est victime de son succès.

Un attrait pour les volailles de plein air

Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et se tournent vers ce type d'élevage. Les poulets sont tués à 84 ou 88 jours. on leur laisse le temps donc de grossir. Dès le 42e jour, ils sortent dehors et bénéficient d'un parcours d'herbes et de sous-bois. Ils ont donc accès aux herbes de végétation méditerranéenne. Leur nourriture est désormais garanti sans OGM. Autant d'arguments qui incitent les consommateurs à se tourner vers ce type de produits.

Une production qui permet un vrai complément de revenu

Sébastien et un de ses 2.500 chapons à Barjac (Gard) © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Cet élevage est souvent un complément de revenu. C'est le cas de Sébastien à Barjac (Gard) qui cultive du blé. Mais ses revenus issus des céréales s'effondrent et ils se tourne vers les volailles. Il élève aujourd'hui poulets et chapons. 2500 chapons IGP des Cévennes vont quitter cette semaine son élevage pour rejoindre les tables de Noël. Un rapport bien meilleur que le blé selon Sébastien qui a tendance aujourd'hui à diversifier ses production. A Vagnas, en Ardèche, Gilles lui élève 50.000 poulets par an. C'est son revenu principal. Un bon SMIC dit-il.