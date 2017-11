L'île de Quéménès en Mer d'Iroise a trouvé ses futurs locataires

C'est un petit caillou qui ne peut pas accueillir grand-monde. Parce que c'est petit, mais aussi parce qu'il y faut de gens très déterminés. Le Conservatoire du Littoral vient de désigner les futurs "robinsons de Quéménès". Dans un cadre splendide mais sauvage, ils ont du pain sur la planche !

L'îlot de Quéménès, entre Ouessant, et Brest en mer d'Iroise a donc trouvé ses nouveaux habitants. Le Conservatoire du Littoral vient d'annoncer que les futurs locataires de la petite ile finistérienne ont été choisis parmi une quarantaine d'autres dossiers. Pour le moment, on ne connait pas encore leur identité, mais on sait qu'il s'agit d'un couple, ingénieurs de formation et qui souhaitent retrouver une "vie rythmée par les saisons et la nature".

Le mythe de l'île déserte, à la bretonne

Comme le couple précédent, ces deux nouveaux locataires vont devoir gérer une ferme, des bâtiments autonomes en énergie et une production agricole biologique. Tout cela en complète autonomie, car ils seront bel et bien les seuls occupants des lieux. Les lieux justement ? Un confetti au milieu de la mer d'Iroise : 1km300 sur 300m de large au maximum.

La grève à Quéménès - © Conservatoire du Littoral

Un premier couple ouvre la voie en 2007

L'ilot de Quéménès n'était plus occupé depuis 1993, mais en 2007, un couple précédent a ouvert la voie, grâce au Conservatoire du Littoral. Soizic et David Cuisnier avaient déjà été sélectionnés comme ça, après un appel à candidatures. Ils ont passé 10 ans isolés volontaires sur ces 26 hectares d'un caillou situé à 9km du Conquet... un petit bout de terre et quelques bâtiments entièrement tournés vers l'agriculture et le tourisme.

Un quotidien 100% tourné vers la nature

Au moins pas d'embouteillage ni trop de monde à la caisse du supermarché : la vie est rythmée par les marées, par l'élevage de mouton, par les productions agricoles biologiques comme les pommes de terre, mais aussi ail, oignons, échalotes... et puis aussi par l'accueil chambre et table d'hôtes... au moins du printemps à l'automne.