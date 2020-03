Impact du coronavirus sur la filière vin, l'annulation en cascade des salons professionnels

Les producteurs et négociants de la vallée du Rhône viennent d’apprendre qu’ils seront privés cette année du plus grand salon européen qui devait débuter le 15 mars. Après l’avoir initialement reporté, les organisateurs du salon Prowein à Düsseldorf en Allemagne ont carrément annulé l’édition 2020.

L'épidémie de Covid-19 a déjà provoqué l'annulation du salon du vin de Chengdu en Chine prévu du 26 au 28 mars, qui est le plus grand salon de vins et spiritueux chinois, tandis que Vinexpo Hong Kong est reporté à cet été. Mais la très mauvaise nouvelle pour les vins de la vallée du Rhône, c'est l'annulation pure et simple cette année du plus grand salon européen, Prowein à Düsseldorf,qui devait débuter le 15 mars pour trois jours.

Quelque 88 exposants des vins de la vallée du Rhône allaient en fin de semaine prochaine boucler leurs valises et leurs caisses de bouteilles pour s'y rendre.

"C’est vraiment un rendez-vous manqué, explique Virginie Charlier, directrice marketing et communication d'Inter-Rhône. Ce sera à chacun des opérateurs de rebondir pour limiter les pertes financières, d’envoyer des échantillons aussi un peu à distance parce que l’on ne sait pas non plus dans les semaines qui viennent comment les uns et les autres vont pouvoir voyager, donc les rendez-vous physiques vont devoir être replanifiés. Et puis c’est vrai qu’un salon c’est une concentration de tout le monde au même endroit et en même temps et donc ça permet une optimisation des agendas phénoménale !"

Et les annulations de salon des vins en France continuent de tomber, comme "Les trois jours de Bourgogne" qui devaient débuter ce lundi pour toute une semaine.