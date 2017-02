L’INAO a tranché : il ne peut y avoir qu’une côte-rôtie

Des viticulteurs du Mâconnais utilisaient la mention « côte-rôtie » sur des étiquettes de saint-véran. Le syndicat de côte-rôtie à Ampuis en a appelé à l’Institut national des appellations d’origine pour faire cesser cette pratique, et a obtenu gain de cause.

L’un est un vin blanc issu d’un cépage chardonnay, l’autre un vin rouge composé majoritairement de syrah, et jusqu’à 20% de viognier. Impossible de les confondre, et pourtant, en voyant la mention côte-rôtie sur des étiquettes de saint-véran, les viticulteurs de la vallée du Rhône ont vu rouge.

Pour Christophe Semaska, co-président du syndicat de côte-rôtie, il s'agit de préserver l'avenir. Accepter cet état de fait aurait créé un précédent qui aurait pu être suivi par d’autres viticulteurs. «Il y a une appellation, une réglementation a été mise en place, il va falloir la respecter. J’imagine qu’on ne me laisserait pas mettre " romanée-conti " sous "côte rôtie " sur mes étiquettes ». Les producteurs de la vallée du Rhône n’ont pas apprécié notamment de découvrir que sur internet, la mention « côte rôtie » était davantage mise en avant que l’appellation Saint-Véran. L'INAO a signifié aux viticulteurs de Saône-et-Loire l'obligation de retirer, dès cette année, la mention litigieuse.

Une démarche "qui gomme les spécificités du terroir"

Dans le vignoble mâconnais, le lieu-dit Côte Rôtie figure pourtant bel et bien au cadastre depuis le XIXe siècle. Kevin Tessieux, président de l'union des producteurs du cru saint-véran, déplore une démarche "d'hyper protection qui gomme un peu les spécificités du terroir, des choses pour lesquelles on se bat tous les jours, parce que c’est ce qui fait la force des vins français par rapport aux vins du Nouveau Monde ". Il garde l'espoir de pouvoir mentionner le lieu-dit sur la contre-étiquette. Il va mener avec les producteurs concernés une réflexion afin de donner un autre nom à ce terroir, que les anciens avaient appelé ainsi pour désigner un coteau en forte pente, exposé plein sud et caillouteux.

Le vignoble concerné par la mention litigieuse ne produit que 12.000 à 15.000 bouteilles, partagées entre six opérateurs. L'affaire tombe mal pour l'appellation Saint-Véran qui avait monté un dossier auprès de l'INAO pour créer un premier cru. Le lieu-dit Côte-Rôtie y figurait.