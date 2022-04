Les agriculteurs côte-d'oriens inquiets face à la flambée du prix des engrais

A cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine et l'augmentation du prix du gaz, le prix des engrais augmente aussi. C'est particulièrement le cas des engrais azotés dont le prix a doublé par rapport à l'année dernière. Une situation qui inquiète les agriculteurs de Côte-d'Or qui vont devoir changer leurs plans pour espérer faire une récolte rentable en 2023. Ils ne vont pas pouvoir acheter la quantité d'engrais prévus pour que les cultures produisent assez.

Des prix très instables

La coopérative Dijon Céréales fournit 3 500 exploitations côte-d'oriennes en engrais. D'après le vice-président, Benoit Collardot, cette année les prix ont été multipliés par deux. L'objectif de la coopérative c'est de négocier les prix les plus justes pour que les agriculteurs ne soient pas trop impactés par cette augmentation.

Malgré tout, cela ne suffira pas tant les prix sont instables : "en fonction des cours du gaz, on peut avoir des soubresauts exceptionnels. Il y a quelques jours, on pouvait avoir des prix multipliés par trois par rapport à l'année dernière", explique Benoit Collardot.

On va limiter la casse

L'année prochaine sera compliquée pour les agriculteurs de Côte-d'Or

Du coup, les agriculteurs tentent de s'adapter pour limiter les coûts. Emmanuel Raillard exploite 190 hectares à Montigny sur Vigeanne, dans le nord du département et il pense à diminuer ses plantations de colza: "ses coûts seront trop importants pour l'exploitation". Autre technique: doubler les cultures semées au printemps qui demandent moins d'engrais.

Mais ces choix auront tout de même des conséquences sur les finances de l'exploitation : "on sait dès aujourd'hui que ce sera tendu: il y aura 25 à 30% de charges en plus l'année prochaine", explique Emmanuel Raillard.

Pour l'instant, il n'y a pas de risque de pénurie mais coopératives et agriculteurs gardent un œil sur les usines de production.