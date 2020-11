L'inquiétude des éleveurs de volailles de Licques à l'approche des fêtes de fin d'année

Noël et nouvel an : deux rendez-vous incontournables et indispensables économiquement pour les 80 éleveurs labellisés volailles de Licques. Mais avec la crise sanitaire et le possible confinement pendant les fêtes de fin d'année, les éleveurs craignent une baisse des ventes de volailles festives.

Chaque année en décembre, la coopérative des volailles de Licques vend 25 000 chapons, 10 000 dindes et 5000 poulardes.

Les 2500 dindes sont privées de sortie © Radio France - Emmanuel Bouin

En plus du Coronavirus, s'ajoute une autre crise sanitaire, celle de la grippe aviaire. Deux cygnes porteurs du virus ont été signalé au Pays-Bas le 23 octobre dernier. Le ministère à pris des mesures strictes pour éviter que le H5N8 se propage en Europe. Les volailles ne peuvent plus profiter du pâturage.

Cette année la fête de la Dinde qui a lieu mi-décembre à Licques a été annulé. Nous ne verrons malheureusement pas le traditionnel défilé de dindes dans les rues du village du Pas-de-Calais.