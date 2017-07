L'Institut de l'abeille et de la pollinisation lance un appel aux dons

Pour faire face à la baisse des crédits, l'institut de l'abeille et de la pollinisation (dont une antenne est située à Montfavet), lance un appel aux dons sur internet. Il en appelle à la générosité des particuliers pour continuer à remplir correctement ses missions.

C'est un appel aux dons... ou plutôt un appel au secours que lance l'Institut Technique et Scientifique de l'abeille et de la pollinisation.

Cet institut, qui mène des recherches pour améliorer la vie des abeilles et la production des apiculteurs, emploie une quarantaine de personnes en France et notamment sur le site de l'INRA de Montfavet. Il est financé à la fois par les pouvoirs publics et par l'interprofession, mais il manque aujourd'hui de trésorerie pour poursuivre ses missions.

Réalisations concrètes

L'institut mène pourtant des recherches importantes pour la profession. C'est lui qui a conçu des micro-puces électroniques pour les abeilles désorientées. C'est également lui qui a mis au point des pièges pour les reines pondeuses des frelons asiatiques (prédateurs des abeilles). Mais aujourd'hui, les fonds manquent pour poursuivre les actions.

Notre volume d'activités a augmenté, notre besoin de fonds de roulement aussi, c'est logique. Aujourd'hui, nous sommes obligés de laisser tomber certains projets, faute de moyens (Sylvain Lafare, administrateur de l'institut)

L'institut de l'abeille et de la pollinisation lance donc un appel aux dons, sur internet. Tout le monde peut contribuer - et pas seulement les apiculteurs.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous connecter sur le site de l'institut : itsap.asso.fr