L'Institut de l'abeille veut faire le buzz pour ne pas disparaître

L'Institut de l'abeille et de la pollinisation, qui emploie une trentaine de personnes en France (dont une majorité sur le site de l'INRA d'Avignon), lance une pétition et un appel aux dons sur internet. Il manque de fonds pour continuer à fonctionner.

L'institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation lance un appel à l'aide. Ses finances sont dans le rouge, il est au bord du dépôt de bilan.

Cette association a été créée en 2009, sur la demande du Ministère de l'Agriculture, pour aider, pour éclairer la filière apicole. Elle travaille sur des dossiers variés : les caractéristiques génétiques des abeilles, l'impact des pesticides sur les ruches, la lutte contre le frelon asiatique ou encore l'évolution des pratiques apicoles...

Décalage

L'institut emploie une trentaine de personnes sur quatre sites en France. L'une de ses antennes est implantée sur le site de l'INRA à Avignon. Mais aujourd'hui, les responsables se demandent comment faire face aux dépenses.

"Nous avons de plus en plus de travail, de plus en plus de projets de recherche, explique l'un des salariés avignonnais, Fabrice Allier. Le problème, c'est le mode de financement."

95% du budget provient des fonds publics. Mais il y a toujours un décalage entre le démarrage des programmes de recherche et le versement des subventions. Résultat, nous avons du mal à faire face aux frais, aux factures... et aux salaires (F. Allier)

L'Institut de l'abeille lance donc un appel aux dons sur internet. Une pétition circule également sur la toile, elle a déjà recueillie 3.500 signatures.

Point appel au dons : 18.245€ récoltés à ce jour. Un grand merci à tous ! La mobilisation se poursuit https://t.co/uL3qRDsqaY — ITSAP-Abeille (@ITSAPinstitut) October 6, 2017

Il y a aujourd'hui 3.400 apiculteurs pour 11.000 ruches en Provence-Alpes-Côte d'Azur (ils sont 45.000 pour 140.000 ruches en France).

Notre région a produit l'an passé 1.600 tonnes de miel (c'est 13% de la production nationale).