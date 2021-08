L'interdiction de la chasse traditionnelle, un coup de massue pour les chasseurs dans les Ardennes

Depuis le vendredi 6 août 2021, les chasseurs ardennais sont dépités, ils ne pourront plus pratiquer la chasse traditionnelle. Le Conseil d'Etat considère cette pratique comme illégale.

Le Conseil d'Etat a jugé vendredi, illégales plusieurs techniques de chasse traditionnelle, pratiquées notamment dans les Ardennes. La tenderie utilisée pour capturer les grives ou encore les vanneaux huppés est désormais interdite. Le début de saison prévu en septembre n'aura pas lieu. Cette technique de chasse traditionnelle consiste à l'aide de bois et d'un fil à capturer les oiseaux. "C'est une méthode qui fait beaucoup souffrir", déplore Etienne Clément, le président de la ligue de la protection des oiseaux.

Face à la décision de justice, il a ressenti un soulagement, c'était une demande de la ligue depuis plusieurs années. "On ne peut pas justifier une pratique sur le seul argument de la tradition ou d'un savoir-faire", explique-t-il.

Le conseil d'Etat a annulé plusieurs autorisations de chasser car non-conforme au droit européen. Cette haute juridiction administrative considère que la capture massive de ces oiseaux ne permet pas de distinguer les espèces lorsqu'elles sont attrapées. La chasse traditionnelle présente dans les Ardennes depuis la Révolution française est désormais interdite.

J'étais révolté comme tous les chasseurs, ce sont toutes les chasses traditionnelles françaises qui sont attaquées. - Jean Pol Gambier, président fédération de chasse ardennaise.

Une décision qui a surpris les chasseurs du département. "J'étais révolté comme tous les chasseurs, ce sont toutes les chasses traditionnelles françaises qui sont attaquées, c'est tout un mode de vie rurale que l'on veut oublier et que la ville n'écoute pas surtout", déplore Jean Pol Gambier, le président de la fédération de chasse ardennaise.

Une décision d'autant plus injuste selon ce dernier, que leur chasse permet d'effectuer des recherches scientifiques sur ces espèces, "beaucoup sont relâchées vivantes", affirme le chasseur.

Les chasseurs veulent se mobiliser

Les chasseurs ne comptent pas en rester là. "On va se mobiliser, on réfléchit sur le problème juridique et peut être de faire un mouvement de chasseur en colère", affirme Jean Pol Gambier.