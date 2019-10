L'isle-sur-la-Sorgue a désormais sa farine locale avec du pain qui sera identifié comme tel

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

Du pain produit localement en circuit court avec une farine baptisée Insula. La filière a été créée avec l'impulsion du Conseil Régional et du Groupement des artisans boulangers et pâtissiers avec le concours du lycée professionnel agricole La Ricarde situé sur la commune . Lancé il y a deux ans le projet aboutit ce mois-ci par la première production de farine issue des blés plantés tout spécialement au lycée sur plus de trois hectares. Une surface multipliée par dix dès l’an prochain pour atteindre une production alors d'environ 180 tonnes de farine.

Pour Yannick mazette artisan boulanger a l'Isle-sur-la-Sorgue et ancien président du Groupement des artisans boulangers et pâtissiers de Vaucluse et de la Fédération Régionale : « On a perdu cette culture d’une farine de tradition locale, de plus on a pas du tout le climat par rapport au climat du nord. Mais on a réussi à créer une filière en circuit court avec tous les partenaires, l’agriculteur que sont les élèves du lycée , le coopérateur, le meunier et le boulanger. De plus avec le maire de la commune il va y avoir une fondation et pour chaque kilo vendu de cette farine quelques centimes seront reversés pour l’embellissement de la ville. «

Le pain issu de cette première production de farine spécifiquement l’isloise sera uniquement vendu chez la quinzaine d'artisans boulanger locaux en attendant que s'étende la chaîne de distribution . Les premières baguettes sortiront des fournils au mois de décembre.