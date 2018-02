Vaucluse, France

C’est à Pernes les Fontaines sur le rucher du président des apiculteurs de Vaucluse que le député vauclusien LREM de la troisième circonscription, Adrien Morenas, est venu annoncer le montant de l’aide.

L’institut créé en 2009 dont une importante antenne se trouve à l’Inra d’Avignon-Montfavet était plus que majoritairement financé par les pouvoirs publics jusqu’à l'an dernier et seulement à la marge par quelques adhérents de l'interprofession.

Un déséquilibre financier entre financement publique et privé pouvait amener l'an dernier cet institut à disparaître Copier

Mais cette dernière confrontée au déclin des abeilles a absolument besoin de l’Institut Technique et Scientifique de l'Apiculture et de la Pollinisation. Ses recherches pour participer à l’homologation de pesticides inoffensifs pour l’insecte comme pour combattre les parasites, en premier le Varois , un acarien qui suce le sang des abeilles sont essentielles .

Les colonies d'abeilles sont essentielles pour polliniser nos cultures maraîchères et fruitières Copier

L’abeille est le premier acteur de la pollinisation pour nos cultures maraichères et fruitières et les apiculteurs n’attendent qu’une chose : se mettre autour de la table avec les agriculteurs et viticulteurs du département pour mettre un frein à l’emploi non raisonné de certains produits phytosanitaires. Et puis faire de la présence des ruchers dans les cultures et vergers non plus une exception mais une généralité car une bonne pollinisation est le plus souvent synonyme d’un meilleur rendement.