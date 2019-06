L'Occitanie reine du bio

De plus en plus d'agriculteurs, comme Laure Frayssinet à Flavin (Aveyron), se convertissent au bio

Peut-être le saviez vous déjà, mais les chiffres 2018 dévoilés ce mardi par l'agence Bio, l'organisme publique qui suit le dossier, le confirment à nouveau : l'Occitanie est numéro 1 du bio en France (ndlr : en nombre d'exploitations bio). Seule la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait mieux que nous en terme de surfaces agricoles (25% pour eux contre 15% pour l'Occitanie).

Un production nationale en forte hausse, encore plus forte dans la région

La production française bio a doublé en cinq ans. Le Gers est le premier des départements bio sur les deux tableaux : nombres d'exploitations et surface. Il est juste devant l'Aveyron. L'Aude est également dans le top 10.

Le Gers est champion de France toutes catégories, avec 1 400 agriculteurs bio. L'Aveyron aussi est bien placé surtout en hectares bio, grâce cette fois à l'élevage. L'Aude est bien classée aussi avec l'Hérault, grâce aux vignobles. A l'inverse il ne faut pas s'étonner de ne pas voir le Tarn-et-Garonne, pourtant très maraîcher et fruitier, en tête du classement. Les vergers sont en fait techniquement les surfaces les plus compliquées à passer en bio.

Le bio gersois est porté par les grandes cultures de céréales, d'oléagineux et de légumes secs. Pour Nancy Fautré, la directrice d'Interbio Occitanie, l'association interprofessionnelle qui regroupe tous les réseaux du bio, les Gers mérite cette première place : "Ce sont des petites exploitations pour beaucoup (...) elles ont cherché à prendre de la valeur suite aux différentes crises agricoles. On a aussi des structures coopératives dans le Gers qui ont investi dans du stockage pour permettre à ces grandes cultures d'être traitées, stockées et vendues dans le Gers. Après vous avez un effet boule de neige, les voisins se disent "pourquoi pas moi' et ça explique ces résultats".

Un ferme bio sur cinq est en Occitanie

Avec 9 400 fermes bio, l'Occitanie et ses treize départements ont une exploitation bio sur cinq de france, 476 000 hectares en bio certifiés et en conversion, soit l'équivalent de la superficie de l'Ariège toute entière. Sur la dernière année, 70.000 hectares ont été convertis en bio, soit six fois la taille de Toulouse. Bien sûr ce sont les vignes du Languedoc Roussillon qui font gonfler les chiffres, mais aussi en Midi-Pyrénées les grandes cultures ; céréales, oléagineux, légumes secs et ce qu'on appelle les cultures fourragères.