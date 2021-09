L’occupation des terres d'Arbonne prendra fin le 24 octobre avec le salon de l'agriculture paysanne Lurrama

Le syndicat ELB et l'association Lurzaindia annoncent qu'ils quitteront les terres d'Arbonne le dimanche 24 octobre, après 120 jours d'occupation. L’acheteuse du terrain et de la maison s'est définitivement retirée, une victoire pour les militants. Pour fêter cela, Lurrama sera délocalisé à Arbonne.

Les occupants crient victoire, et annoncent leur retrait des lieux pour le dimanche 24 octobre. Seconde annonce: ce jour-la le Salon de l'agriculture paysanne Lurrama s'installera sur les terrains de 15 hectares occupés sans discontinuer depuis le 23 juin dernier.

Les questions soulevées par cette lutte sont celles de Lurrama : la nécessité de défendre la terre nourricière, la souveraineté alimentaire, le maintien d'une agriculture alimentaire de proximité en réponse aux enjeux climatiques" (Lurrama)

Lurrama et ses milliers de visiteurs changera donc de formule, délaissant Biarritz habituellement investie durant trois jours pour une partie de campagne sur un unique jour. Selon les organisateurs du Salon : "Toutes les questions soulevées par cette lutte sont celles que Lurrama propose d’approfondir chaque automne lors du salon de l’agriculture paysanne organisé ces dernières années à la Halle d’Iraty de Biarritz. La nécessité de défendre la terre nourricière, la souveraineté alimentaire, le maintien d'une agriculture alimentaire de proximité en réponse aux enjeux climatiques, la mise en place de politiques locales durables et efficaces".

Le 15 juillet l'occupation des terres agricole avait étebndu également à la maison du domaine de 15ha © Radio France - Iban Etxezaharreta

Cette annonce de fin d'occupation intervient après une occupation de 79 jours où ELB et Lurzaindia ont appris le "retrait entier et définitif" de Diane de l’Espée, l’acheteuse, concernant la vente du domaine agricole de 15 hectares avec trois maisons à plus de 3 millions d'euros. "Un prix spéculatif" selon Lurzaindia et ELB qui se "félicitent de cette étape permise grâce à une mobilisation à une longue occupation des lieux et un soutien citoyen et politique important".

En revanche Guy Borotra le propriétaire a refusé la demande de préemption partielle et demandé à la Safer d’acheter l’ensemble du domaine agricole. Selon ELB et Lurzaindia M. Borotra aurait cependant indiqué "être ouvert à la discussion".

Une réunion entre la Safer, Lurzaindia, la Communauté d'agglomération Pays Basque et l’EPFL est prévue le 29 septembre prochain. En attendant l'occupation continue jusqu'au 24 octobre, avec un caractère festif et joyeux probablement en inflation.