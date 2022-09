L'oenotourisme en plein développement en Berry

La saison touristique 2022 a été belle ! Les professionnels berrichons se félicitent dans l'ensemble de ce dynamisme qui s'appuie, bien-sûr, sur le patrimoine culturel, mais également, et de plus en plus, sur le patrimoine viticole. L'œnotourisme a le vent en poupe. "Chez nous, via le label Vignobles et découvertes, nous avons deux destinations : Sancerre-Pouilly-Giennois et le Berry-Centre-Loire, qui fédère les appellations Menetou-Salon, Quincy, Reuilly et bientôt Chateaumeillant" détaille Edouard Mognitti, directeur du Bureau interprofessionnel des vins du Centre-Loire.

Plus de cinq milliards d'euros de recette par an

Le label réunit à la fois des vignerons, caves privées et coopératives, mais aussi des hôteliers et des restaurateurs. "Depuis deux ans, nous voyons revenir les touristes étrangers, notamment de Belgique, des Pays Bas, du Royaume Uni. Il y a aussi une vraie volonté des Français de redécouvrir notre territoire"

La filière génère en France environ 5,2 milliards d'euros par an. En plein développement, elle recrute "dans tous les secteurs de métier. A la vigne, dans l'administration, dans le développement touristique, toutes les compétences sont bienvenues" insiste Edouard Mognitti.

Un beau millésime annoncé

Une fréquentation qui sera certainement encouragée par la qualité de la cuvée 2022. "On a de très belles qualités, de beaux équilibres. Et on a une récolte assez généreuse en volume" promet Edouard Mognitti. Constat partagé dans le Valençay où Francis Jourdain, président des viticulteurs de ce territoire, s'attend à une très belle année : "On a eu un été sec et donc pas de développement de champignons qui peuvent donner de mauvais goûts. Et avec les belles chaleurs, on est sur des rouges avec beaucoup de fruité et peu agressifs, avec très peu d'acidité".

Optimisme affiché aussi par le ministère de l'Agriculture qui table sur une hausse de 13 à 21% des rendements cette année par rapport à 2021.