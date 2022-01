L’OP des Trois Rivières, une nouvelle organisation de producteurs laitiers en Mayenne et dans le Grand Ouest

L’union fait la force et ils l’ont bien compris. Des éleveurs de vaches laitières de la Mayenne, la Sarthe, l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire se sont regroupés en une organisation de producteurs, l’OP des Trois rivières. Elle a été reconnue officiellement en juillet dernier. Les éleveurs sont 397 pour le moment, dont 203 en Mayenne, et tous vendent leur lait à l'industriel Savencia, concurrent de Lactalis.

Mieux négocier le prix de vente auprès de Savencia

Les éleveurs de L'OP des Trois rivières sont en fait répartis en trois zones, qui correspondent à trois usines Savencia. C’est début de 2020 que ce projet d’OP germe dans leurs esprits, avec un objectif : peser plus lourd dans les négociations avec l'industriel, pour obtenir un meilleur prix de vente pour leur lait.

"Sur les trois zones, on se rendait compte que le nombre d'adhérents diminuaient progressivement, et ça diminuait notre force de négociation", raconte Marie-Laure Bechepois, éleveuse mayennaise. "On ne connaissait déjà, donc on s’est dit qu’on pourrait travailler ensemble et, pourquoi pas, se regrouper ..."

Les éleveurs de l'OP des Trois rivières sont 397 pour le moment, dont 203 en Mayenne. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une formule de prix élaborée par les éleveurs

La force de l’OP des Trois Rivières est que les éleveurs ont élaboré leur propre "formule de prix". Il s’agit d’une formule mathématique qui leur garantit un prix de vente minimum, malgré les fluctuations du marché.

Anthony Daubert est le vice-président de l'organisation, c’est un aussi un éleveur du nord du Maine-et-Loire, à la limite avec la Mayenne. Il fait partie de ceux qui ont élaboré cette formule. "Il y a de tout dans les agriculteurs, on n’est pas que sur notre tracteur ou avec nos vaches", affirme-t-il. "Chacun a des compétences variées, certains plutôt en communication, nous c’était plutôt en informatique et en maths. On a fait beaucoup de tableur Excel, de calculs … Ça a été beaucoup de travail : au moins une réunion un soir par semaine, sans compter le travail de individuel de chacun."

Anthony Daubert est le vice-président de l'OP des Trois rivières © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pour le moment, les Trois rivières n'ont pas leur propre marque, identifiable dans les rayons, mais c'est en projet. En attendant, le lait des Trois rivières entre dans la composition de fromages comme le Fol-Epi, le Chamois d'or ou le Caprice des dieux.