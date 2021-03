Mauvaise nouvelle pour les consommateurs et les producteurs français: indiquer l'origine du lait sur les étiquettes n’est plus obligatoire. Le conseil d’Etat vient en effet d’annuler le décret qui imposait aux fabricants de mentionner ces informations. Ce texte a été jugé illégal.

L'origine du lait n’est plus obligatoire sur l’étiquette, les producteurs creusois sont dégoûtés

Indiquer l’origine du lait sur les étiquettes n’est désormais plus obligatoire. Le conseil d’Etat vient d’annuler le décret qui imposait aux fabricants de mentionner le lieu de production du lait. Le Gouvernement avait pris ce décret en 2016, mais le géant laitier Lactalis a fait un recours pour le faire annuler.

Le conseil d’Etat a tranché, courant mars 2021: le texte est illégal, car il ne démontre aucun lien entre « origine géographique et propriétés du lait ». Or d'après la Cour européenne, il s'agit d'une des deux conditions obligatoires, pour justifier cet étiquetage. Dès lors, les fabricants ne sont plus obligés d'indiquer la provenance du lait sur leurs briques, les plaquettes de beurre ou encore les yaourts.

Manque de transparence et concurrence déloyale

Pour les producteurs creusois, cette décision fait l'effet d'un petit séisme. "C'est surtout une tromperie pour le consommateur, qui va se trouver à acheter du lait sans savoir d'où il vient", explique Sébastien Brousse. Ce producteur de lait sur la commune de Mérinchal est aussi adhérent de la marque locale Mont Lait, qui regroupe des éleveurs familiaux du massif central, de Creuse, et de Corrèze :

Pour nous producteurs, c'est un sentiment de dégoût et d'agacement

"Depuis des années on travaille à monter en qualité, à améliorer le bien-être de nos animaux, les pâturages, à développer des filières sans OGM... Et aujourd'hui on nous dit que tout ça ça ne compte pas", résume-t-il.

Cet éleveur de vaches laitières s'inquiète aussi de la concurrence du lait étranger : "on fait rentrer du lait qui ne répond pas aux mêmes standards de qualité que chez nous. Ce lait est vraisemblablement moins cher et on ne pourra pas faire face", regrette-t-il.

A LIRE AUSSI : Etiquetage du lait : "On se fait trahir par nos industriels" dénonce la Coordination Rurale en Mayenne

Sébastien Brousse est donc très amer vis-à-vis de l'auteur du recours, qui a abouti à l'annulation du décret : "Celui qui décide de casser le truc, c'est le plus gros acteur mondial du lait. Lactalis, c'est 20 milliards de chiffres d'affaire environ".

Le Gouvernement ne peut pas en rester là, d'après Jean-Baptiste Moreau

Le député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau semble tout aussi atterré par cette annulation : " Ce n'est pas admissible. Je ne vois pas pourquoi le conseil d'Etat a pris cette décision-là et il faut qu'on trouve les moyens de revenir là-dessus", estime-t-il.

L'ancien président de la Celmar assure que le Gouvernement va travailler sur un nouveau texte pour restaurer l'obligation d'indiquer l'origine du lait sur les étiquettes. " La bataille pour l'origine, c'est une bataille que je mène depuis plusieurs années. Le ministre de l'agriculture Julien Denormandie va prochainement imposer dans la restauration collective de préciser systématiquement l'origine des viandes".

Il est hors de question de reculer sur le lait .

"Après, le consommateur décide en son âme et conscience, mais il doit savoir d'où vient son lait et d'où vient sa viande", tranche le député de la Creuse.