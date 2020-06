L'ouverture anticipée de la chasse aux sangliers autorisée dans le Calvados

La préfecture du Calvados a donné son feu vert pour une ouverture anticipée de la chasse aux daims, chevreuils et sangliers à partir de ce lundi 1er juin. Une reprise très encadrée pour éviter la trop grande prolifération de ces derniers, qui détruisent les cultures de nombreux agriculteurs. "Les sangliers se développent de manière très importante", détaille Jean-Christophe Aloé, à la tête de la fédération des chasseurs du Calvados.

"Il y a quatre ans, on en prélevait 3 000 dans le département, aujourd'hui, c'est 6 000 et ce n'est pas suffisant, indique-t-il. On a des dégâts sur les exploitations agricoles qui sont parfaitement intolérables, puisque ce sont les chasseurs qui payent pour ces dégâts et c'est surtout intolérable pour les agriculteurs parce que ce ne sont que des indemnités, ils ne sont pas remboursés sur leurs pertes d'exploitation."

Une réouverture anticipée très encadrée

Les syndicats agricoles se sont donc mobilisés pour une réouverture anticipée de la chasse aux sangliers. Il faudra néanmoins une autorisation précise de la préfecture pour chaque séance de chasse. "Soit vous avez une autorisation préfectorale pour tirer à poste fixe, c'est à dire depuis un mirador, soit dans certains cas relativement rares, pour faire une battue en présence d'un représentant de l'État, précise Jean-Christophe Aloé. Ce ne sont pas des actes de chasse qui nous font nécessairement plaisir."

Selon le président de la fédération des chasseurs du Calvados, il existe une dizaine d'endroits dans le département qui ont besoin de prélèvements.