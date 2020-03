La pêche à la truite n'ouvrira pas partout comme prévu le 14 mars. Les rivières étant à un niveau très haut, l'ouverture pourrait se faire avec une semaine de retard. En ce qui concerne les étangs et les lacs, la situation est un peu différente.

L'ouverture de la pêche à la truite perturbée à cause des fortes pluies en Vendée

Suite aux pluies continues et parfois intenses de ces dernières semaines, la fédération de pêche de Vendée annonce que l'ouverture de la pêche à la truite prévue le 14 mars pourrait être perturbée. Elle pourrait avoir lieu une semaine plus tard, le 21 mars. Les différentes associations ont en effet des difficultés à aleviner, c'est à dire à introduire les truites pour la pêche, à cause de la hauteur des cours d'eau.

Des truites dans les fossés

"Si nous les mettons aujourd'hui dans ce qui ressemble à des cours d'eau, les truites vont partir un peu partout dans les champs et quand l'eau va baisser elles vont rester coincer dans les fossés, dans les mares, ou alors elles vont dévaler la rivière sur plusieurs kilomètres", explique André Buchou. Le président de la fédération de pêche de Vendée. Selon lui l'alevinage devrait plutôt commencer plus tard, ce qui reporterait la pêche d'une semaine.

La sécurité des pêcheurs assurée

Ce report est envisagé aussi pour assurer la sécurité des pêcheurs. "Le courant est fort et ça peut être dangereux pour les pêcheurs. Il faut que cette ouverture se fasse dans de bonnes conditions", prévient André Buchou. Des mails ont été envoyés aux différentes associations pour les inviter à effectuer ce report et à le communiquer à leurs adhérents.

En revanche, la situation est plus facile à gérer en ce qui concerne les lacs et les étangs car les niveaux d'eau sont plus facilement contrôlables. La fédération de pêche de Vendée mettra en place une carte interactive sur son site internet indiquant les différentes dates d'ouverture.