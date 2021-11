Ce vendredi, l'ouverture du marché d’hiver aux truffes de Carpentras pour les professionnels débute la saison dans la cour d'honneur de l’Hôtel Dieu. Il y avait peu de quantité, une quarantaine de kilos en vente, avec des truffes à peine à maturité pour ce premier marché professionnel. Rien d’étonnant pour Véronique Michelet, la présidente du Syndicat des trufficulteurs de Vaucluse : "C’est le premier marché donc les truffes sont encore peu abondantes avec quelques producteurs seulement présents. Les truffes présentées sur la marché étaient blanches, légèrement grises avec très, très peu de noir pour l’instant. Faut quand même attendre le mois de décembre".

"Mais on a une tendance de ce que va être la saison rajoute Véronique Michelet, elle sera meilleure que l’année dernière" qui était une année compliquée à cause du contexte sanitaire, et côté production aussi "car on a eu de la pluie dans pas mal de coins du département. La saison devrait s’annoncer un peu meilleure."

Les particuliers devront attendre le 3 décembre

Le marché professionnel aux truffes de Carpentras se tiendra jusqu'à fin mars. Pour les particuliers, il débutera le 3 décembre comme d'habitude sur le parvis de l'Office de tourisme.

Le marché aux truffes de Carpentras se tient depuis 1155, c'est le plus ancien en France.