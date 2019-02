L'UDSEA reste majoritaire à la Chambra d'agriculture d'Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

Il n'y pratiquement aucun changement a la chambre d'agriculture de Touraine à l'issue des élections professionnelles qui se sont achevées le 31 janvier. Il y avait 22.640 électeurs inscrits (dont près de la moitie sont des exploitants à la retraite), et la participation a été faible, près de 31%. Comme en 2013, l'UDSEA reste le syndicat majoritaire avec 50,3% des voix, c'est 3 points de moins que lors du dernier scrutin (14 sièges). Derrière on trouve la Coordination Rurale, avec 34% des voix qui gagne 3 points de plus (3 sièges). Enfin en dernière position, on trouve la Confédération Paysanne avec 15,5% des voix, soi un score identique à 2013 (1 siège).

Au total 32 sièges étaient à pourvoir, puisqu'on compte plusieurs collèges comme les salariés agricoles, les caisses agricoles, les coopératives agricoles...Ils sont élus pour un mandat de 6 ans.