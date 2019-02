L'UMT bio d'Avignon booste l'agriculture biologique

Avignon, France

Voulu et financé par le ministère de l'agriculture l'UMT SI-BIO vient de voir le jour. Cette unité mixte technologique 100% bio est bicéphale puisqu'en partie à Avignon, en partie dans la Drôme à Gotheron. Constituée de scientifiques, chercheurs et techniciens et en lien étroit avec le milieu professionnel cette unité associe l'INRA, l'ITAB le GRAB, l'APREL, les chambres d'agriculture et les agriculteurs bio de PACA.

Une quarantaine de personnes y collaborent.

Le groupe de recherche en agriculture biologique, l'institut technique de l'agriculture biologique, l'Association Provençale de Recherche et d'Expérimentation vont continuer leurs travaux mais s'associer pour développer dans les cinq années à venir un modèle bio à grande échelle.

Un projet qui dépasse l'agriculture.

Comme dans la "vallée bio" qui se développe dans la Drôme le projet d'une agriculture bio ne peut se développer que dans un environnement qui correspond à un projet économique mais aussi quasiment philosophique et qui impacte l'architecture, les transports, l'énergie bref la société toute entière.

