L'usine Bodin de Sainte-Hermine ferme ses portes après quarante ans d'existence

Vieille de plus de quarante ans, l'entreprise de conditionnement et de découpe de poulet bio va fermer en octobre. Syndicats et direction de l'entreprise se sont entendus sur un plan de sauvegarde de l'emploi.

L'entreprise Bodin de Sainte-Hermine en Vendée existe depuis 1979. Les salariés de l'usine Bodin à Sainte-Hermine étaient préparés. Ce mercredi 26 juillet, les représentants syndicaux et la direction générale du groupe Galliance, auquel le volailler appartient, ont acté le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise. L'abattoir avait déjà été fermé en 2019 pour être transféré sur le site d'Ancenis. Les salariés s'attendaient à ce que l'entreprise ferme un jour, ce sera en octobre prochain. Une fermeture inéluctable Précurseur de la volaille bio en France, Bodin existe depuis 1979. "Presque un poulet sur trois est fait ici", précise Arnaud-Poupart-Lafarge, le directeur général de Galliance, pourtant, "il a fallu régir à une succession de crise", justifie-t-il. Il y a déjà la grippe aviaire, particulièrement virulente l'an dernier, puis le fait que le poulet bio est devenu très cher à produire (plus 30% d'augmentation des coûts de production sur les 18 derniers mois). Pour être plus "compétitif", la direction de Galliance a décidé de fermer le site de production de Saint-Hermine. 75 salariés licenciés 75 des 104 salariés vont être licenciés. Le groupe leur propose d'être replacés sur d'autres sites, mais leur offre le choix de partir pour travailler sur d'autres sites de Galliance en Loire-Atlantique et en Vendée. Mais cela reviendrait à travailler à 100, voire 150 kilomètres de Sainte-Hermine, où chacun a déjà sa vie. "Les gens ne vont pas faire de la mobilité interne, tout est trop loin, déplore Isabelle Dieumegard, déléguée CFDT de Bodin. Le site le plus proche de Sainte-Hermine, c'est Le Bignon, presque une heure de route, pour un travail dur physiquement [NDLR en référence aux postes en production]. Et puis, les gens ont leur famille ici. Il y en a qui ont quarante ans d'ancienneté." Seize personnes ont déjà accepté d'aller à Ancenis. Il s'agit d'employés travaillant en marketing ou en communication.

Mais ce n'est pas la majorité des employés, qui travaille en production. Pour le reste des employés, le plan de sauvegarde de l'emploi validé prévoit de mettre en place une "commission de suivi" pour accompagner les salariés dans leur recherche d'emploi, chez Galliance, ou ailleurs.