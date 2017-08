L'usine Végafruits de Saint-Nicolas-de-Port et ses compotes ciblent désormais... les bébés !

Dans l'usine Végafruits, à Saint-Nicolas-de-Port, on fabrique cette semaine du 15 août exclusivement une compote pour bébés à base de mirabelles de Lorraine. Elle sera ensuite mise en pot sous la marque Blédina. Du verger jusqu'à la transformation, cette compote suit un cahier des charges strict.

Dans l'usine Végafruit de Saint-Nicolas-de-Port, la fabrication de compotes pour bébés se concentre sur une semaine. C'est le directeur général Bruno Colin qui supervise : "On attend que la maturité des mirabelles soient parfaite, pas trop tard pour qu'elles soient encore un peu acidulées, qu'elles aient du goût, des arômes. Donc on demande à tous les producteurs de récolter en même temps. Des fois il y a des décalages de floraison et ça n'est pas facile à gérer."

Des contrôles multiples

Ce qui est difficile à gérer, aussi, c'est le cahier des charges à respecter pour les arboriculteurs. A partir du moment où la floraison des mirabelliers commence, les producteurs ne peuvent plus utiliser de traitements. "Après il ne suffit pas de dire qu'on le fait ! s'exclame Philippe Daniel qui possède 40 hectares de vergers à Vigneulles. On est hypercontrôlés ! Déjà avant la récolte il y a des échantillons qui sont pris dans le verger pour faire des analyses et pour être sûr qu'il n'y a pas du tout de résidus dans ces fruits."

Ce n'est pas sans risque pour nous, les arboriculteurs. Pour l'instant je ne serais pas capable de traiter les 40 hectares de mon verger dans ces conditions" - Philippe Daniel, arboriculteur.

La transformation à Végafruits aussi, est très contrôlée. "On démarre le matin, la machine a été nettoyée pour la compote pour bébés. Donc on fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de traces de produits nettoyants : il faut que tout soit parfaitement fait", détaille Bruno Colin.

150 tonnes de compotes produites

Une fois moulinée et pasteurisée : rebelote. Les mirabelles en purée passent à nouveau sous le microscope. Isabelle Creuzer, responsable qualité-sécurité "Je contrôle qu'on est au maximum à 10 PPDB dans un échantillon, c'est-à-dire moins de 0,01 mg / kilos de pesticide." Avec tous ces contrôles le coût de cette fabrication de compote cinq étoiles est plus cher, forcément, mais tout le monde y trouve son compte selon Bruno Colin :

Pour nous c'est important parce que les bébés qui mangent des petits pots à la mirabelles ; on espère qu'ils seront consommateurs de mirabelle plus tard."

Environ 150 tonnes de compotes à la mirabelles pour bébés vont être produites à Végafruits cette semaine.