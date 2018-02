Journée spéciale Yonne à la plus grande ferme de France. Ce samedi, le département était à l'honneur au premier jour de l'ouverture du 55e Salon de l'Agriculture. Professionnels du tourisme, producteurs et musiciens ont vanté les charmes de l'Yonne aux parisiens.

Paris, France

L'Yonne à l'honneur à la plus grande ferme de France ! Notre département a eu droit à sa journée ce samedi, au premier jour de l'ouverture du 55e Salon de l'Agriculture à Paris.

Le salon dure une semaine et c'est tout de même plus de 600.000 visiteurs, 4.000 animaux et près de 1.000 exposants. Au milieu de toutes les régions de France, un grand stand a été installé, spécialement dédié à l'Yonne avec écrit : "Ici, c'est l'Yonne".

Des producteurs, des cuisiniers, des vignerons et des professionnels du tourisme sont venus vanter les charmes de notre département aux parisiens ou à tous ceux qui ne connaissent pas encore. Le département a fait le choix de jeunes entrepreneurs ou de producteurs innovants sur son stand.

Il y avait d'abord la fanfare de Toucy, l'Elan Brass Band qui a attiré de nombreux visiteurs sur le stand.

La bière Maddam produite à Chablis pour montrer qu'on ne fait pas que du vin dans l'Yonne © Radio France - SC

Pierre, de l'office de tourisme de Puisaye-Forterre montre cartes et dépliants, car l'Yonne regorge de patrimoine, "Vézelay, Avallon, le château de Guédelon, un salon comme cela c'est très important pour nous, pour attirer les Parisiens. On leur dit que ce n'est qu'à 1h30 de Paris et qu'il y a plein de choses à voir !"

Plein de choses à déguster aussi comme la bière Maddam, une bière faite à Chablis, en plein pays du vin, par deux jeunes passionnés, Alexis et Vianney. Le stand d'Adrien Rivallain et ses pop corn 100% Auxerrois attirent aussi les gourmands. L'entrepreneur en profite pour rappeler qu'on peut les commander en ligne ou en venant à Auxerre directement "il y a des chambres d'hôte, vous pouvez faire des visites et des dégustations de caves".

Préparez-vous, cette opération séduction risque de faire de l'Yonne the place to be dans les prochains mois !