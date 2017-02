L'Yonne est trop souvent confrontée à des pollutions de captage d'eau potable

Une journée d'information s'est tenue mercredi à Migennes à destination des élus locaux et des agriculteurs.

Selon l'étude révélée en janvier de" l'UFC que choisir" l'eau n'est pas aux normes dans plus de 70 communes du département. Les quantités de nitrates et de pesticides sont telles qu'on ne peut boire l'eau du robinet.

Parmi les solutions évoquées , la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture. Les communes elles, n'ont plus le droit de les utiliser depuis le 1er janvier. Et puis il existe des solutions alternatives pour réduire la pollution des captages d'eau comme l'agroforesterie. Une technique qui consiste à planter des arbres au sein même des cultures agricoles. Nadia Baruch est technicienne forestière dans l'Yonne.

"Le principe est d'associer les cultures et les arbres . On place des lignes d'arbres à distances suffisantes pour laisser passer les engins. Les racines sont obligées de descendre. Elles fixent l'azote et tous les polluants."