L214 infiltre un abattoir de Saône-et-Loire et dénonce les "carences" des services vétérinaires

Un enquêteur de L214, association de défense des animaux, s'est infiltré dans les services vétérinaires d'un abattoir et dit avoir constaté les "graves carences" des inspections face aux "nombreuses infractions à la réglementation". Il témoigne dans une vidéo aux images très dures publiée jeudi 28 octobre. Il s'est fait embaucher comme "contrôleur en abattoir" au sein d'une équipe de 15 agents des services vétérinaires officiels de l'abattoir Bigard (marques Bigard, Socopa et Charal) de Cuiseaux (Saône-et-Loire), avec pour seule expérience deux ans en tant qu'"accrocheur de volailles" dans un abattoir. Ces services, qui dépendent du ministère de l'Agriculture, sont chargés de contrôler le respect des règles sanitaires et de protection animale.

Des images insoutenables

La vidéo tournée par l'association montre de nombreuses infractions entraînant "des souffrances aigües et pourtant évitables aux animaux", relate L214. Des bovins sont encore conscients après avoir été égorgés et suspendus par une patte sans étourdissement, des vaches sont enfermées dans des enclos exigus sans nourriture pendant 48 heures, des bêtes sont gravement blessées et attendent 10 heures avant d'être tuées... On voit aussi des veaux presque arrivés à terme, morts étouffés après l’abattage de vaches gestantes. Cette vidéo pointe aussi les carences des services vétérinaires à cause de manques d'effectifs. Selon L214, seuls cinq à six abatages sont contrôlés chaque jour à l'abattoir de Cuiseaux, sur un total de 500. Les infractions ne sont pas contrôlées, voire se produisent devant les agents des services vétérinaires "sans déclencher aucune réaction" selon l'association. Les embauches quant à elles sont faites à la va-vite et avec une formation expresse.

Une inspection va être menée

Dans un communiqué, le ministère de l'Agriculture a promis "une enquête approfondie des pratiques de cet abattoir" et une "inspection complète de l'établissement". "Le ministre Julien Denormandie prendra toutes les mesures, et notamment les sanctions, qui s'imposent", a ajouté le ministère qui rappelle que "tout agent recruté par une Direction départementale pour travailler en abattoir doit suivre un parcours qualifiant et seul le personnel confirmé a mandat pour réaliser des inspections aux postes-clés qui nécessitent une certaines technicité".