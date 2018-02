Une vingtaine de bénévoles sont venus tracter et faire signer une pétition pour interdire l'élevage de poules en cage. Une pétition que l'association L214 transmettra aux députés du département courant mars.

Clermont-Ferrand, France

Cela concerne 33 millions de poules, et selon l'association, 68% des œufs commercialisés dans le commerce viennent de poules en cages. L214 se mobilise donc ce samedi après-midi pour faire signer sa pétition lancée le 11 decembre dernier. Sur la place de Jaude, une vingtaine de bénévoles militant pour le bien-être animal s'était rassemblée pour défendre l'interdiction de l'élevage de poules en cage.

70 000 signatures déjà sur internet

Cette journée d'action est nationale. Isabelle Crépiat, co-référente de L214 en Auvergne, l'indique : _"_les poules ont des capacités cognitives, c'est aussi un animal sensible. Elle peut ressentir le plaisir et la souffrance. Il n'y a pas de différence entre les espèces" humaines et animales soutient-elle.

Les militants se tenaient droit comme des i, une petite ferme était reconstituée © Radio France - Mickaël Chailloux

L'action d'aujourd'hui peut avoir une conséquence, car l'association projette de contacter courant mars les députés d'Auvergne, afin de leur transmettre les pétitions signées."Dans sa conclusion des Etats Généraux de l'Alimentation, Emmanuel Macron a émis le souhaiter de mettre fin à la vente d’œufs issus de poules en cage" souligne Isabelle Crépiat, qui espère que cette interdiction sera dans la future loi prévue pour le premier semestre 2018.

La pétition a déjà recueilli 70 000 signatures, via les réseaux sociaux et le hashtag #StopCages.