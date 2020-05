La 105e édition du tastevinage programmée le 29 mai au Château du Clos de Vougeot

La traditionnelle édition de Printemps du Tastevinage se tiendra finalement ce vendredi 29 mai 2020, au Château du Clos de Vougeot en comité restreint et selon des conditions d’accueil et d’organisation repensées dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité nécessaires.

Une sélection de 658 vins

A l’occasion de ce Tastevinage, comme à chaque édition, les vins les plus représentatifs de la grande Bourgogne viticole seront désignés, parmi une sélection de 658 vins, par un jury de professionnels de la filière, et recevront le sceau du Tastevinage, gage de leur qualité et de leur authenticité.

Le Château du Clos de Vougeot, berceau de la viticulture en Bourgogne, accueillera en ses murs des professionnels de la filière du vin – vignerons, sommeliers, restaurateurs, négociants, acheteurs, journalistes et influenceurs. Tous vont déguster les vins présentés de façon anonyme. A l’issue de la dégustation, les jurés sélectionneront les vins les plus représentatifs de leurs appellations et de leurs millésimes.

Une organisation entièrement revue

La dégustation des vins se fera en petit comité avec 9 dégustateurs professionnels par salle. Un premier jury se réunira de 10h à 12h et sera composé de 39 dégustateurs répartis en 5 espaces (Grand Cellier cistercien de 400 m2, Petit Cellier de 150 m2, Salle à manger des moines de 51 m2, Grand Salon Renaissance de 160 m2 et Salon des Commanderies de 60 m2). Le second jury dégustera de 14h à 16h, après désinfection globale et aération des lieux entre 12h et 14h. Il comptera 36 dégustateurs, répartis en 4 espaces du Château (les mêmes que ceux précédemment cités, hors salle à manger).

En sus de cette réduction des effectifs du jury et de cette répartition en deux temps permettant la distanciation physique – chaque dégustateur disposera d’une table individuelle.

Les mesures de sécurité et sanitaires requises seront strictement appliquées : port du masque jusqu’à l’arrivée à la table de dégustation, mise à disposition de gel hydroalcoolique, pas de déjeuner de cocktail prévu, alcootest sur les véhicules, service des vins assuré par du personnel en effectif réduit également (1 personne pour 9 jurés) et équipé de visières de protection.

Les lauréats du Tastevinage seront annoncés à partir du 3 juin 2020 sur le site internet du tastevinage.

Le tastevinage, qu'est-ce que c'est ?

Le Tastevinage est un label, fruit d’un examen minutieux des vins de la grande Bourgogne viticole, du Chablisien aux crus du Beaujolais, décerné par un jury composé des meilleurs dégustateurs de la Bourgogne.

Créé en 1950 par la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, cette manifestation réunit les plus grands spécialistes de la Bourgogne, au Château du Clos de Vougeot. Ce label a pour mission de valoriser au quotidien le savoir-faire des vignerons ainsi que la qualité de leurs vins.