La 112ème édition du Tastevinage s'est tenue au château du Clos de Vougeot

La 112ème édition du label Tastevinage s’est déroulée le vendredi 8 septembre au Château du Clos de Vougeot, parrainée par William Wouters, Meilleur Sommelier de Belgique 1992 et président de la Guilde des Sommeliers de Belgique. Cette année, 400 vins de Bourgogne ont été dégustés à l'aveugle par une centaine de jurés, chargés ensuite de leur attribuer une note. Les vins jugés les plus représentatifs de leurs appellations et de leurs millésimes recevront alors le sceau du Tastevinage, gage de qualité. Les résultats seront rendus mardi 12 septembre.

La 112ème édition du Tastevinage de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin s'est déroulée vendredi 8 septembre 2023 au château du Clos de Vougeot © Radio France - Charlotte Schuhmacher

