La fête du fromage, rendez vous de l'été en vallée d'Aspe aura-t-elle lieu cette année ? Les producteurs fermiers et les éleveurs veulent la délocaliser car ils craignent qu'elle ne soit le théâtre d'affrontements entre anti et pro- ours.

Etsaut, France

L'UPF, union des producteurs fermiers et l'AET-3V, association des éleveurs transhumants des 3 vallées béarnaises organisent tous les ans avec la municipalité d'Etsaut et l'office du tourisme du Piémont Oloronais cette fête du fromage. Au programme : concours de fromages, marché fermier, restauration et animations autour du pastoralisme. Une vingtaine de producteurs participent et des centaines de personnes se déplacent.

Le problème, c'est qu'on est en pleine polémique sur la réintroduction de deux ourses en Béarn et que les producteurs ne veulent pas que le débat et surtout les tensions et les bagarres autour de l'ours fassent irruption le jour de la fête. Ils demandaient des garanties et ne les ont pas eues après réunion avec la mairie d'Etsaut et l'office du tourisme.

Ils se souviennent qu'il y a deux ans dans un contexte déjà tendu les militants d'associations favorables à l'ours avaient distribué des tracts et informé le public ; si cela se reproduit cette année il pourrait y avoir du grabuge.

On craint que de part et d'autre, on vienne en découdre! On a pas envie pour notre fromage que cette fête soit arbitrée par des CRS et des grenades lacrymogènes - Julien Lassalle de l'association des éleveurs transhumants des 3 vallées béarnaises

Julien Lassalle craint que la fête soit gâchée Copier

La maire d'Etsaut ne comprend pas cette décision de délocaliser la fête du fromage et trouve regrettable qu'on en arrive là. Elle prendra toutefois un arrêté pour interdire la distribution de tracts.

On est pas dans un pays totalitaire , chacun peut avoir ses opinions mais il faut savoir mettre ses opinions de côté.

la maire d'Etsaut maintient la fête le 29 juillet Copier

Les producteurs fermiers et les éleveurs doivent maintenant se retrouver pour décider où ils vont organiser leur fête du fromage.