La 800ème foire de Beaucroissant s'achève ce dimanche soir, et a rassemblé des centaines de milliers de visiteurs.

Beaucroissant, France

La 800ème édition de la foire d'automne de Beaucroissant s'achève ce dimanche soir. Avec 1 500 exposants, 30 hectares de foire, et 80 bars et lieux de restauration, c'est la plus grande foire agricole de France. Les centaines de milliers de visiteurs ont pu profiter d'un week-end ensoleillé pour cette édition 2019.

La patrouille de France a survolé la foire dimanche pour l'édition anniversaire

La foire de Beaucroissant en images

A la foire de Beaucroissant, le carrousel est vivant ! © Radio France - Elisa Montagnat

Le CETA, accord économique et commercial global, était sur toutes les lèvres à la Beaucroissant. Dès l'entrée de la foire, un groupe de gilets jaunes a installé une caravane anti-CETA. © Radio France - Elisa Montagnat

La foire de Beaucroissant, c'est aussi l'occasion de faire découvrir le monde agricole aux plus petits. © Radio France - Elisa Montagnat