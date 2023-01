La bassine de Mauzé-sur-le-Mignon remplie à plus de la moitié

C'est la première des 16 réserves pour l'irrigation agricole du projet controversé du bassin de la Sèvre niortaise. A Mauzé-sur-le-Mignon, le remplissage de la bassine SEV17 construite en 2021 se poursuit "dans des conditions hydrologiques toujours favorables" et l'ouvrage est aujourd'hui "rempli à plus de la moitié", indique la Coop de l'eau dans un communiqué ce mercredi 18 janvier. L'opération démarrée mi-décembre doit s’étaler sur deux mois environ.

Suivi quotidien

La structure porteuse du projet assure que "pour effectuer cette étape de remplissage, placée sous le contrôle des services de l’État, la Coop de l’eau 79 respecte strictement l’ensemble des prescriptions réglementaires, notamment le suivi quotidien des niveaux de la rivière et de la nappe phréatique".

Les pluies abondantes de ces dernières semaines ont fait remonter les indicateurs. Exemple, "le piézomètre de Champ-Renay affiche le niveau le plus élevé jamais enregistré depuis 2003 à la même date". La Coop de l'eau évoque aussi "la station hydrométrique qui mesure le débit du Mignon indique à ce jour 15 m3/seconde. Il s’agit du plus fort débit jamais enregistré depuis 2003. Un tel débit permettrait de remplir cinq réserves en une journée". Et rappelle que ces données sont publiques sur le site de l'établissement public du marais poitevin .