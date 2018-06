La Baule, France

Aux couleurs rouges et vertes de la fraise, le distributeur automatique est installé dans un local réfrigéré, situé à deux kilomètres de l'exploitation des maraîchers. Sur un écran tactile, le client choisit le casier qu'il souhaite; il peut acheter des fraises mais aussi des framboises, du sirop ou de la confiture. Les Burban espèrent attirer une nouvelle clientèle, qui ne fréquente pas forcément les marchés de la presquîle guérandaise ou les halles de Saint-Nazaire et qui ne vient pas non plus cueillir ses fraises sur l'exploitation basée à La Baule Escoublac. Une barquette de 250 g de fraises coûte 3 euros.

Suivi de la vente par SMS

Dès qu'un produit est vendu, un SMS prévient les maraîchers. La société ABC Drive, basée à Jans, près de Derval (44) a conçu le distributeur automatique. Ils en ont déjà équipé un ostréiculteur des Moutiers en Retz qui selon le concepteur enregistre beaucoup de clients le soir et le week-end.

Le client chosit ses produits sur un écran tactile et paye par carte bancaire © Radio France - Anne Patinec

Par crainte des dégradations la nuit, les Burban ont choisi d'ouvrir le local de leur distributeur de 9 h à 21 h; ils réfléchissent déjà à avancer l'ouverture le matin. Ils sont spécialisés dans la fraise depuis 35 ans. Chaque année, sur leurs 7 hectares de tunnels, ils produisent 150 tonnes de fraises en "jardins suspendus", 15 tonnes de framboises et autant de melons . Ils pourraient aussi ouvrir leur distributeur à des producteurs de légumes locaux.