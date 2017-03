La besnoitiose diagnostiquée dans un élevage bovin dans les Vosges

Une agricultrice de Bruyères dans les Vosges doit faire abattre 65 vaches laitières d'ici la fin du mois d'avril. Ses bêtes sont victimes de la besnoitiose, une maladie parasitaire, réapparue dans les années 90 dans le sud de la France.

Cette découverte de besnoitiose dans un élevage de bovins serait une première dans les Vosges. La maladie parasitaire que l'on croyait disparue, touche à nouveau des troupeaux depuis les années 90 dans le sud de la France.

Le crève cœur d'une jeune agricultrice

Dans les Vosges à Bruyères, l'agricultrice Anne-Laure Tacca parle de _"crève -cœu_r" pour ces vaches qu'elle a élevé et qu'elle doit faire abattre d'ici la fin du mois d'avril. 65 bêtes sur 400 sont touchées par la besnoitiose. Se séparer d'une partie de son troupeau est une solution pour stopper l'épidémie. Une maladie qui se manifeste d'abord par une forte fièvre , des difficultés à respirer, puis des œdèmes, une peau qui se plisse, les bêtes maigrissent et meurent d'épuisement . La besnoitiose se transmet aux animaux par des piqures d'insectes ou l'utilisation par exemple d'aiguilles à usage multiple. Maladie qui n'est pas transmissible à l'homme mais dont il faut prendre le plus grand nombre de précaution pour les troupeaux.

Un manque de transparence ?

Dans l'élevage d'Anne-Laure Tacca, en cause un taureau arrivé durant l'hiver et porteur de la maladie. La jeune agricultrice regrette que "la maladie soit parfois cachée." Selon elle, "si on en parlait plus, on aurait été plus attentif , on aurait fait plus d'analyses lors d'achats de nouvelles bêtes. "