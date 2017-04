La betterave à sucre a le vent en poupe dans l'Yonne

Dans l'Yonne, la surface cultivée en betterave augmente de 50% cette année. Cette production était en perte de vitesse dans le département où il ne restait que quatre vingt dix producteurs. Cette année, ils sont soixante de plus. C'est la fin des quotas en Europe qui suscite cet engouement

S'il y a un retour en force de la betterave dans l'Yonne, c'est qu'une décision européenne qui a tout changé: la fin des quotas de production pour les betteraves. L'Yonne en cultivait 1.500 hectares l'an dernier, il y en aura au moins 2.200 cette année. Après une année 2016 catastrophique pour le monde agricole, c'est l'occasion de sécuriser un peu ses revenus, de diversifier ses cultures et l'espoir de marges peut-être plus importantes.

Le retour en force de la betterave dans l'Yonne - Reportage Renaud Candelier Partager le son sur : Copier

Christophe Morin, agriculteur à Villethierry (Yonne) fait partie de ces nouveaux producteurs. Il vient inspecter un de ses champs: "elles sont levées correctement, il surveiller les limaces et faire le désherbage prochainement mais elles sont bien parties." Avec 260 hectares de terres, ce céréalier a choisi de varier ses productions: "la betterave est un très bon précédent pour le blé. Et ensuite, c'est surtout bon au niveau désherbage. On emploie les matières active pour nos cultures céréalières et au bout d'un moment, les matières actives sont moins efficaces et introduire la betterave ça rallonge la durée de vie des herbicides."

"Les cours devraient se tenir deux ou trois ans, mais je ne suis pas madame soleil" - Didier Renoux, le président des betteraviers de l'Yonne

Et s'il ne pouvait pas faire de betterave jusqu'ici, c'est qu'il y avait des quotas. L'Europe vient de les lever au moment où les cours du sucre sont plutôt corrects explique Didier Renoux, le président des betteraviers de l'Yonne: "on espère toujours avoir une marge légèrement supérieure par rapport aux autres productions, si les cours du sucre se maintiennent." Le problème, c'est qu'avec la fin des quotas, les prix vont beaucoup plus fluctuer, reconnait Didier Renoux: "pour deux ou trois ans les cours devraient se tenir, mais je ne suis pas madame soleil pour savoir comment les cours seront dans plusieurs années."

En attendant, c'est un juste retour des choses pour une quarantaine de producteurs de betterave du secteur Brienon. En 2006, avec l'instauration des quotas, ils avaient quasiment été contraints d'arrêter cette production. Ils ont maintenant un contrat sur 3 ans avec prix minimum garanti. La bettetrave, c'est une manière de sécuriser un peu ses revenus reconnait Arnaud Rondeau, producteur à Compigny (nord de l'Yonne)