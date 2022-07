La blonde d'Aquitaine à l'honneur à la fête de la Madeleine à Mayenne

Ce dimanche, c'est le dernier jour pour profiter de la fête de la Madeleine au parc des expositions de Mayenne avec ses nombreux animaux et sa fête foraine. L'évènement n'avait pas pu avoir lieu en 2020 et en 2021 à cause des contraintes liées au Covid.

Cette année, la race des blondes d'Aquitaine est à l'honneur avec le concours national qui s'est tenu ce samedi. L'occasion pour des éleveurs bovins de tout le pays et même de l'étranger de se retrouver et de montrer leurs plus beaux animaux aux visiteurs. "Y'en a qui ont fait 800 kilomètres pour venir ici, raconte Michel Leroy, agriculteur à la Baroche Gondouin dans le Nord-Mayenne. On se retrouve, on se connaît un peu. Ça fait plaisir et puis on voit qu'il y a une bonne dynamique parce qu'il y a beaucoup d'élevages présents, chose qu'on ne pensait pas au début. Il y a énormément d'animaux, presque 500."

Certains éleveurs ont profité de l'évènement pour prendre quelques jours de vacances, comme Ton Hartman, un hollandais installé dans le Gers depuis une vingtaine d'années. Il n'avait pas envie de louper cette édition de la fête de la Madeleine. "On est venu pour présenter nos bêtes, pour gagner un prix. Ça, c'est le but mais aussi ce sont des petites vacances pour nous ces quatre ou cinq jours. On se rencontre, on discute sur la qualité des bêtes, des trucs comme ça. On a des soirées ensemble, il y de la musique, de l'ambiance, ça fait du bien."

Autre attraction : la tête de vache sculptée à la tronçonneuse

Les visiteurs ont donc pu découvrir des blondes d'Aquitaine de toute la France mais aussi une tête de vache en bois, sculptée à la tronçonneuse par Philippe El Roueily, arboriste-grimpeur à Ambrières-les-Vallées. L'œuvre devrait être terminée ce dimanche après-midi.

La sculpture à la tronçonneuse demande beaucoup de précision, avec des outils de plus en plus petits au fil du travail © Radio France - Marcellin Robine