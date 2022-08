La Blonde d'Aquitaine à nouveau célébrée à Sauveterre-de-Béarn

Après deux ans sans fête à cause du Covid, Sauveterre-de-Béarn a à nouveau pu célébrer la Blonde d'Aquitaine ce samedi 20 août. Un retour attendu à la fois par les organisateurs de l'événement et par les éleveurs, soucieux de faire connaître cette race.

La Blonde d'Aquitaine a retrouvé sa place de star à Sauveterre-de-Béarn ce samedi 20 août. Après deux années sans fête à cause de la situation sanitaire, la Blonde a à nouveau été mise à l'honneur.

"C'est un grand succès, et c'est un bonheur de voir que les gens sont de retour, et en nombre", se réjouit Francine Thouil, secrétaire de la fête de la Blonde. Pourtant, une invitée indésirée aurait pu gâcher la fête. Une maladie, pas le Covid-19 cette fois, mais la brucellose qui touche les vaches.

"Les vaches présentes pendant la fêtes sont toutes des vaches grasses", explique l'organisatrice. "Ça veut dire qu'elles n'ont pas le temps d'être contaminées car elles partent toutes à l'abattoir dès ce soir". Et pour cause, si elles sont malades, on ne peut pas commercialiser la viande de ces vaches.

Des éleveurs en difficulté

Un problème sanitaire qui s'ajoute à celui de la sécheresse pour les éleveurs de Blonde d'Aquitaine. Marc Dupouy est éleveur à Arzacq-Arraziguet, et pour lui, c'est une "situation assez exceptionnelle". "Nous avons toujours l'habitude de garder une partie de nos fourrages pour l'été en cas de période sèche, mais là, beaucoup d'entre nous doivent piocher dans les stocks prévus pour l'hiver", se désole l'éleveurs.

Pour autant, Marc Dupouy reste optimiste et il croit en la Blonde d'Aquitaine. "C'est une race qui sait faire le yoyo. Elle peut aussi bien être exceptionnelle sur des périodes fastes, et faire le dos rond pendant les périodes difficiles pour mieux repartir".

Pour surmonter ces difficultés, Marc Dupouy n'a qu'un mot d'ordre : "Mangez de la blonde. Mettez en avant votre territoire".