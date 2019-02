La Bourgogne-Franche-Comté à l'honneur au salon de l'Agriculture

Auxerre, France

Si les visiteurs du salon peuvent connaitre les produits de l'Yonne (et encore...) ils ne savent pas forcément d'où ils viennent. Il faut donc communiquer pour se faire connaitre.

On ne savait pas que le Chablis était de l'Yonne

Sur son stand, la région Bourgogne Franche Comté interroge les visiteurs. Si le comté, fabriqué en Franche Comté, ou la moutarde de Dijon, les français maitrisent, pour l'Yonne, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Ces visiteurs choisis au hasard dégustent des escargots de l'Yonne avec un verre de Chablis : "on ne connait pas spécialement les vins du département. Le Chablis ? nous ne savions que c'était un vin de l'Yonne. C'est un bon petit blanc. _Ils font du rosé aussi je crois_."

L'icaunais Denis Petit vend des escargots au salon de l'agriculture : " les gens nous demandent où l'on se situe. On leur dit qu'on est du côté d'Auxerre et surtout on se positionne par rapport à Chablis connu dans le monde entier." Mais manifestement, pas encore par tous les français. Alors, n'allez pas leur parler d'Epoisse ou de Soumaintrain.

Au salon pour la 14e fois, jusqu'à une tonne de macarons vendus

L'avallonaise Chantal Bierry est présente au Salon International de l'Agriculture pour la quatorzième fois. Elle y vend et fait déguster ses produits, les macarons de Charlou, sans gluten et sans colorants. Il s'agit de son plus gros rendez-vous de l'année : " on me dit toujours que le salon de l'agriculture est cher, oui mais par rapport à l’investissement où est-ce que j'irai gagner çà fin février ? Je fais beaucoup goûter, mais si je ne le fais pas je n'ai pas d'achat derrière. La plus belle année , on en a vendu une tonne. Le stand coute entre 4 000 et 5 500 euros pour neuf jours. Ce sont des retombées après. J'ai eu de très bons contacts comme un journaliste de VSD qui m'a invité ensuite sur d'autres événements parisiens . Il n' y a pas trente six façons de se faire connaitre."

Près de 700 000 visiteurs sont passés par le salon de l'agriculture l'an dernier. Il fermera ses portes . France Bleu Auxerre se mobilise et sera en direct de 9 heures à 13 heures ce mercredi à l'occasion de la journée Bourgogne Franche-Comté.