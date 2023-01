La Bourgogne-Franche-Comté redoute de perdre 1 agriculteur sur 3 d'ici 2040

Comment sauver notre agriculture ? Comment maintenir des agriculteurs en Bourgogne-Franche-Comté ? Et pour quelles productions ? La Chambre Régionale d'Agriculture pose ces questions aux 23.600 agriculteurs de notre région

Elle leur envoie un questionnaire, et le met également en ligne sur Internet pour le partager avec des associations environnementalistes comme France Nature Environnement, la LPO, mais aussi les fédérations de chasse, des coopératives agricoles, des banques ou encore des propriétaires forestiers

L'idée c'est de savoir à quoi ressembleront nos paysages agricoles en 2040.

Ces dix dernières années , la Bourgogne-Franche-Comté a perdu un agriculteur sur cinq , et on prévoit que d'ici 2040 un tiers des exploitations ne seront pas reprises.

ⓘ Publicité

"La Bourgogne-Franche-Comté possède des productions très variées, et c'est évident que la situation économique n'est pas la même entre les vignobles de Bourgogne, les forêts du Morvan, les élevages laitiers du Doubs ou le bassin charollais" souligne Cécile Detang-Dessendre, directrice scientifique agriculture adjointe à l'INRAE, "mais tous les producteurs sont confrontés aux mêmes défis : le réchauffement climatique, le prix des terres, la ressource en eau, la transmission des exploitations."

"Dans le Doubs, les agriculteurs laitiers qui partent à la retraite trouvent quasiment tous un repreneur" remarque Christian Decercle, président de la chambre régionale d'agriculture. "Ce n'est pas le cas dans la Nièvre, l'Yonne ou la Côte-d'Or avec en moyenne 4 départs pour un repreneur. Nous sommes souvent la cible de critiques violentes et nombreuses, et on doit sans cesse s'adapter."

Mieux payer les produits locaux ?

"La clé pour faire revenir de jeunes candidats serait de leur garantir un revenu. Aujourd'hui on estime que dans notre région il faut investir en moyenne 500.000 euros pour reprendre une exploitation. Cela veut dire qu'il faut travailler 15 ans pour amortir son emprunt, et encore 15 ans pour rendre son affaire rentable" alerte Christian Chambon président de la FRSEA, le principal syndicat agricole. "Cela pose la question aux consommateurs : sommes-nous prêts à payer le juste prix des produits locaux pour maintenir un agriculture ici, et ne plus dépendre de subventions ?"

"La variété des paysages et des productions de Bourgogne-Franche-Comté fait de nous une mini-France. Ce qui se passe ici se vérifie ailleurs" affirme le représentant syndical

Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté © Radio France - Olivier Estran

Sur les 30.000 agriculteurs recensés en 2010, on estime qu'il n'en restera que 14.000 en 2040 et que l'on aura perdu un tiers des surfaces cultivables. "La baisse des exploitations est particulièrement prononcée pour les bovins allaitants (races à viandes) , la polyculture-élevage et le lait conventionnel" note la chambre régionale d'agriculture.

Veut-on encore voir des vaches dans les champs ?

Verra-t-on encore des vaches dans les champs en 2040 ? la question (et bien d'autres) sera soumise le 27 mars prochain à 60 personnes réunies en congrès. Principalement des personnes issues de la profession agricole, mais "également des jeunes étudiants et des acteurs de la société civile. Chacune des ces 60 personnes devra se positionner comme ambassadeur de sa filière ou de son territoire"

Quant au questionnaire adressé aux agriculteurs, il sera ouvert jusqu'au printemps. Les conclusions en seront connues cet été pour être soumises au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté qui a initié cette démarche au mois de novembre 2022 et au ministère de l'agriculture.