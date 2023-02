La Bretagne, première région agricole de France

Une terre d’élevage

La Bretagne est leader en matière de production, pour les porcs (56% de la production française), les œufs (37%), les poulets (32%), le lait (23%) et les veaux (19%).

Elle est également la première région d’abattage. Le nombre d’animaux abattus se compte en millions, voire en centaines de millions. Par ailleurs, près de 700 000 vaches (693 590 en 2021) fournissent le quart du lait collecté en France.

Nombre d’animaux abattus en 2022 :

Volailles : 245 416 739 dont 228 855 444 poulets

Porcs : 12 436 517

Bovins : 939 629 dont 363 407 veaux

Lapins : 1 254 796

Ce qui est vrai pour l'élevage, l'est aussi pour plusieurs légumes, puisque la Bretagne est la première région de production, d'artichauts (63,4%), d'échalotes (69,1%), de choux-fleurs (78,7%) et de tomates dont un quart sont produites chez nous (25,8%).

Les 25 006 exploitations agricoles bretonnes occupent 66 670 actifs salariés et non-salariés © Maxppp - Vincent Michel

Et d’agriculteurs

Pour autant, la Bretagne n'est pas la région qui compte le plus d'agriculteurs. Avec 66 670 actifs en 2021 dont 34 070 chefs d’exploitation, la Bretagne serait troisième dans la classification "anciennes régions". C'est dans le Finistère (4ème département français en nombre d’agriculteurs) qu'ils sont les plus nombreux, puis dans les Côtes d'Armor (5ème), en Ille-et-Vilaine (8ème) et dans le Morbihan (25ème).

Néanmoins, c'est bien en Bretagne qu'il y a le plus d'exploitations, 26 300, dirigées pour un quart par des femmes. 700 jeunes agriculteurs s'installent chaque année, mais le renouvellement des générations est loin d'être assuré, puisqu'en moyenne, il y a seulement une installation pour trois départs et que près d’un agriculteur sur deux va partir en retraite dans les dix prochaines années.

Le renouvellement des générations est loin d’être assuré en Bretagne - MSA / Chambres d’agriculture de Bretagne

Une terre d’agroalimentaire

Si la Bretagne est la première région agricole de France, elle est aussi leader pour l’agroalimentaire, qui comptait en 2021, 73 020 salariés dont 12 290 intérimaires. C'est 40 % des emplois industriels de la région. 21 milliards d'euros de chiffre d'affaire (environ 1/5 du PIB breton). L’industrie agroalimentaire bretonne est principalement tournée vers l’industrie de la viande (44 % des salariés) et l’industrie laitière (13 %).

Entre terre et mer

Si quasiment 60% (59%) du territoire breton sont consacrés à l’agriculture, contre la moitié (49%) au niveau national, la Bretagne abrite aussi un tiers du littoral français. Elle est naturellement la première région de pêche, avec la moitié des ventes de pêche nationale. Elle est également la première région en surfaces conchylicoles.