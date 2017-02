La Bretonne Pie-noir, la vache des paysans heureux

Le Salon International de l'Agriculture ouvre ses portes ce samedi à Paris. La star de cette édition, c'est Fine, une Bretonne Pie-noir. Cette race de petite vache rustique a failli disparaître mais quelques éleveurs l'ont sauvé de l'oubli, comme Françoise Busson, à Cornillé, en Ille-et-Vilaine.

A Cornillé, la ferme de La Fouquais est une petite exploitation, comme on en voyait dans les années 50, avec des animaux qui se promènent, des poules, un cochon, quelques brebis, vaches et génisses. Françoise Busson a voulu cette ferme à taille humaine: "Je crois plus à ce genre de petite exploitation qu'à une grosse où les gens sont endettés et ont du mal à joindre les deux bouts!". L' éleveuse a un petit cheptel de bovins: six vaches et trois génisses, des Jersiaises et des Bretonnes Pie-noir.

La Bretonne Pie-noir, une petite vache robuste, facile à élever © Radio France - Brigitte Hug

Pour la qualité laitière, elle n'a pas son pareil

Françoise Busson a choisi des Bretonnes Pie-noir parce que ces petites vaches rustiques sont faciles à élever. "Elles sont robustes et toute l'année au champ.". Leur seul défaut: elles ont du caractère, "comme toutes les bretonnes!", ajoute, malicieuse, l'agricultrice. "Elles jouent de la tête et comme elles ont des cornes, il faut faire attention.". La Bretonne produit moins qu'une Prim'Holstein mais pour la qualité laitière, "elle n'a pas son pareil." La quantité, ce n' est vraiment pas ce qui intéresse l'éleveuse qui ne traie ses vaches qu'une fois, le matin, avec des pots trayeurs, "comme les utilisaient nos parents et grands-parents.". "Ici, il n'y a pas de robot de traite, c'est moi le robot!", plaisante Françoise Busson. C'est le seul moment d'ailleurs où les bêtes sont enfermées. Le reste du temps, elles sont dehors et mangent de l'herbe et du foin.

Françoise Busson: "Comme toutes les bretonnes, elle a du caractère!" Partager le son sur : Copier

Les gens recherchent çà, de manger des produits locaux, de connaitre le producteur

La productrice transforme son lait, deux fois par semaine. Dans le laboratoire qui jouxte l'étable, elle a un bac de caillage, une cave d'affinage et une chambre froide. Elle fabrique sous la marque "La Ferme à Fanfan" du fromage blanc, à tartiner, de la faisselle, un fromage affiné, et un autre genre camembert. "Tout au lait cru et au lait entier évidemment", précise t-elle. Tous ses produits laitiers sont vendus, en direct, en AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) à Chateaubourg et dans un magasin à Domagné. Ils sont aussi servis à sa table d'hôte. Françoise Busson gère, en effet, des chambres d'hôte, insolites, aménagées dans des immenses tonneaux. Ses fromages "maison" sont un plus très apprécié. "On se rend compte que les gens recherchent çà...de manger des produits locaux, de connaitre le producteur et et de savoir comment s'est produit.".

Françoise Busson vend ses produits sous la marque "La Ferme à Fanfan" © Radio France - Brigitte Hug

Avec ses six vaches et trois génisses, l'agricultrice est satisfaite. Pas besoin de plus. Elle fera une exception, cependant, pour les veaux Bretonne Pie-noir qui vont naître cette année. Si ce sont des petites femelles, elle les gardera, "pour qu'il n'y ait plus de souci de nombre, que cette vache ne soit plus au programme de sauvegarde.". Et de préciser: "C'est bien parti! Il y a de plus en plus d'éleveurs mais toujours des petits cheptels.". La Bretonne Pie-noir, la vache des paysans heureux? C'est ce qu'affirment, dans leur livre, le journaliste, Pierrick Bourgault, et le professeur de zootechnie, Pierre Quéméré. Il suffit d'entendre le rire de Françoise Busson pour s'en convaincre.