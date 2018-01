Un arrêté ministériel de calamité agricole vient d'être publié concernant les dégâts liés au gel subis par les producteurs de fruits des Deux-Sèvres entre le 19 et le 29 avril 2017. Les exploitations concernées peuvent envoyer leur dossier pour être indemnisées.

Deux-Sèvres, France

C'était un arrêté attendu dans les Deux-Sèvres. Les exploitations fruitières qui ont subi des dégâts à cause du gel du 19 au 29 avril 2017 peuvent faire un dossier de demande d'indemnisation. Les producteurs de pommes, poires, kiwis et noix de neuf cantons du département sont concernés : Autize-Egray, Cerizay, Bressuire, Gâtine, Mauléon, Parthenay, Saint-Maixent-l’Ecole, Thouars et Val-du -Thouet.

Des indemnisations plus que nécessaires pour Jacques Pérochon, président du syndicat des producteurs de fruits des Deux-Sèvres : "il y a des exploitations qui ne se relèveront pas s'il n'y a pas d'indemnités pour les soutenir". Pour être indemnisé, il y a des critères notamment, "avoir une perte sèche de 30% de la récolte", explique Jacques Pérochon.

Les dossiers doivent être transmis avant le 16 février 2018. La marche à suivre est à retrouver sur le site de la Préfecture des Deux-Sèvres.