Venise du Boucanet, une jument de 9 ans élevée au Cailar, participe au concours général agricole. Une douzaine de chevaux Camarguais représentent notre département au Salon International de l'Agriculture. Une vitrine exceptionnelle pour la petite Camargue, son économie et ses traditions.

La Camargue sera représentée au Salon International de l'Agriculture. La plus grande ferme de France ouvre ses portes au public samedi 24 Février pour les clore le 5 Mars. Parmi les manifestations qui passionnent le public, le très très fameux concours général agricole. On y présente des Asins, (des ânes), Bovins, Canins, Caprins,Ovins, Porcins. Soit 372 races, près de 3 000 animaux et pas moins de 1 200 éleveurs.

Venise du Boucanet, une championne de France 2016.

Une douzaine de chevaux de Camargue ont fait le déplacement. Dont Venise du Boucanet élevée au Cailar. Un élevage qui fête bientôt son 90é anniversaire. Etre au salon de l'agriculture, une vitrine exemplaire, c'est aussi, pour Aurélie Puig, une véritable reconnaissance.

500 poulains naissent chaque année en Camargue. Le Salon International de l'agriculture, c'est aussi l'occasion de rappeler aux élus alors que contrairement à Paca, moins prolifique, les éleveurs Camarguais ne touchent toujours pas la prime à la protection des races menacées à laquelle ils sont pourtant éligibles.

Prêtes pour représenter dignement la Camargue à Paris.

Tiphaine, Aurélie et Venise, prêtes pour le concours général agricole. © Radio France - Ludovic Labastrou

Venise du Boucanet, championne de France en 2016 au Camagri, le salon du cheval de Camargue, sera montée par Tiphaine Floutier.